Введена административная ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных Общество

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 20-й очередной сессии внесли изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми вводится ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных.

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«В соответствии с федеральными нормами устраняется пробел в региональном законодательстве, касающийся, в частности, ответственности владельцев собак за неисполнение правил выгула. [...] Административная ответственность предусмотрена в нижеследующих случаях: если хозяин собаки не принял мер и допустил ее самостоятельный выход за пределы своей огороженной территории; если отсутствует предупреждающая надпись о наличии собаки при входе на участок за забором, где содержится животное; за нахождение собаки в местах не для содержания и выгула, без намордника и короткого поводка; за содержание домашних питомцев вне площади квартиры — в местах общего пользования: на балконах, лоджиях, в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах, на чердаках, а также на придомовых территориях; за выгул собак лицами, не способными контролировать их поведение — речь о гражданах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем отмечается, что применение мер административной ответственности при ненадлежащем содержании и выгуле животных призвано выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с домашними животными.