Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось круглом зале облправительства в пятницу, 12 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Спасатель Алексей Глушаков удостоен благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за восстановительные работы на новых российских территориях.

Благодарность Минспорта РФ вручена заведующему дворцом единоборств «Воейков» за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Участники СВО Николай Малинчев, Евгений Мисюряев и Максим Сулин за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, отмечены орденом «За мужество и отвагу».

Кроме того, были вручены медали «За содействие специальной военной операции». Ими награждены волонтер Алексей Алешин и предприниматель Александр Свищев из Спасска, волонтеры общественной организации «Пенза своих не бросает» Елена Корчагина, Любовь Крашенинникова и Юлия Тужилина, а также коллектив предприятия «Электроприбор».

Всего ведомственными и региональными наградами были отмечены около 40 человек, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.