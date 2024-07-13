Качество воды в прудах зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» в Заречном не соответствует нормативам Общество

Пенза, 13 июля 2024. PenzaNews. Качество воды в прудах на территории зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» в Заречном Пензенской области не соответствует нормативам. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО.

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«В нашем городе для купания официально определено только одно место — пруд зоны отдыха «Лесная». Однако купание в этом водоеме временно ограничено из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА России после анализа очередных проб воды подтвердили, что в ней все еще превышены показатели гигиенических нормативов по энтерококкам. Микроорганизмы могут вызвать инфекции мочевыводящих путей и кожи, бактериемию, бактериальный эндокардит и другие заболевания», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что пруд зоны отдыха «Солнечная» не используется для купания, но пробы воды из него берут регулярно.

«Они также не соответствуют нормативам», — отмечается в сообщении.