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В Пензе следователи начали проверку по информации в СМИ о вырубке деревьев и планируемом строительстве дороги в сквере «Семейный»

08:55 | 15.07.2024 | Общество

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Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о вырубке деревьев и планируемом строительстве автодороги в сквере «Семейный» на территории микрорайона ГПЗ-24 в Пензе.

В Пензе следователи начали проверку по информации в СМИ о вырубке деревьев и планируемом строительстве дороги в сквере «Семейный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга СМИ выявлен видеосюжет, в котором местные жители сообщают о незаконной, по их мнению, вырубке лесных насаждений в сквере «Семейный» города Пензы и планируемом строительстве автомобильной дороги. По данному факту в следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действам должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за проведение данных работ в сквере.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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