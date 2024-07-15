В пензенском лагере «Юность» отремонтирован бассейн под открытым небом Общество

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Бассейн под открытым небом в детском оздоровительном лагере «Юность» начал работу после капитального ремонта. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«В лагере «Юность» на радость отдыхающим ребятам начал работу капитально отремонтированный бассейн на открытом воздухе. Теперь школьники будут плавать, заниматься аквааэробикой, подвижными играми на воде. Места достаточно — общая площадь чаши составляет 250 кв. метров», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июля.

Александр Басенко уточнил, что за счет средств городского бюджета были полностью заменены конструкция сооружения и ограждение, установлено новое оборудование для очистки воды.

«Поздравляю ребят с замечательным событием. Уверен, что обновленный бассейн принесет немало положительных эмоций и пользы для здоровья», — добавил глава города.