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В пензенском лагере «Юность» отремонтирован бассейн под открытым небом

18:01 | 15.07.2024 | Общество

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Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Бассейн под открытым небом в детском оздоровительном лагере «Юность» начал работу после капитального ремонта. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

В пензенском лагере «Юность» отремонтирован бассейн под открытым небом

Фото: T.me/basenkoAN

«В лагере «Юность» на радость отдыхающим ребятам начал работу капитально отремонтированный бассейн на открытом воздухе. Теперь школьники будут плавать, заниматься аквааэробикой, подвижными играми на воде. Места достаточно — общая площадь чаши составляет 250 кв. метров», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июля.

Александр Басенко уточнил, что за счет средств городского бюджета были полностью заменены конструкция сооружения и ограждение, установлено новое оборудование для очистки воды.

«Поздравляю ребят с замечательным событием. Уверен, что обновленный бассейн принесет немало положительных эмоций и пользы для здоровья», — добавил глава города.

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