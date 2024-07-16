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В Пензе сотрудники МЧС приняли участие в донорской акции

16:12 | 16.07.2024 | Общество

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Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. 30 сотрудников МЧС приняли участие в донорской акции, прошедшей на территории специализированной пожарно-спасательной части в Пензе во вторник, 16 июля.

В Пензе сотрудники МЧС приняли участие в донорской акции

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Заготовлено более 13 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения города и области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем подчеркивается, что большинство участников акции являются кадровыми донорами.

Как отметил руководитель выездной бригады пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев, людям, чья деятельность связана с риском кровопотери, особенно полезно сдавать кровь.

«Доноры более устойчивы к кровопотере. Если одинаковую травму получит донор и человек, ни разу не сдававший кровь, у первого шансы выжить значительно выше», — сказал Вячеслав Эрюжев, слова которого приводятся в сообщении.

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