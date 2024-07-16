Под Пензой суд взыскал с собственницы грузовика более 1 млн. рублей в счет возмещения ущерба от ДТП Общество

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Пензенский районный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования владельца фургона «Peugeot Boxer» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, и взыскал в его пользу с собственницы грузового автомобиля «DAF» более 1 млн. рублей.

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Согласно информации, размещенной на сайте суда, 29 августа 2023 года на автодороге в Ростовской области водитель грузовика «DAF» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди «Peugeot Boxer» и допустил столкновение. В результате «Peugeot Boxer» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Shacman». Транспортные средства получили механические повреждения.

После случившегося водитель грузовика «DAF» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Владелец «Peugeot Boxer» в порядке прямого возмещения получил от страховой компании 400 тыс. рублей.

По гражданскому делу была назначена судебная автотехническая экспертиза. Согласно полученному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Peugeot Boxer» без учета эксплуатационного износа составляет 1 млн. 471 тыс. 100 рублей. Судом экспертное заключение признано допустимым и достоверным доказательством, принято при расчете ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

В результате суд взыскал с собственницы грузового автомобиля «DAF» в пользу владельца автомашины «Peugeot Boxer» материальный ущерб — 1 млн. 71 тыс. 100 рублей, расходы на оценку стоимости восстановительного ремонта и по уплате госпошлины.

Решение не вступило в законную силу.