Олег Мельниченко поздравил сотрудников Госпожнадзора с профессиональным праздником Общество

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с профессиональным праздником.

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«18 июля — День государственного пожарного надзора МЧС России. Предлагаю вспомнить сегодня историю становления в Пензе этого жизненно важного и полезного государственного института. 25 июня 1827 года в Пензе была учреждена городская пожарная охрана, которая являлась воинской организацией. Пензенская войсковая пожарная охрана размещалась на улице Троицкой (ныне — улица Кирова)», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 18 июля.

Он добавил, что второй период развития пожарной охраны в Пензе приходится на 1870–1917 годы, когда состоялся ее переход в ведение городского управления.

«По данным краеведов, в 1910 году в распоряжении пожарной команды имелись: одна пожарная машина, 6 труб и 19 бочек», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор напомнил, что в декабре 1911 года была создана электрическая пожарная сигнализация.

«26 июня 1927 года в Пензе на Социальной площади (в районе современной улицы Гладкова) состоялся парад пожарных частей города, посвященный 100-летию с момента организации первой городской пожарной команды. А 18 июля того же года было подписано «Положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР». Появилась специальная структура, которая занимается профилактикой возгораний и формированием безопасного поведения наших граждан», — написал он.

«Поздравляю всех сотрудников государственного пожарного надзора с профессиональным праздником и желаю успехов в их благородном труде», — подчеркнул Олег Мельниченко.