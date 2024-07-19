На некоторых автодорогах Пензы планируется настроить «зеленую волну» Общество

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы и государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион» начали работу по настройке светофоров таким образом, чтобы на автодорогах действовала «зеленая волна», при которой водители, выдерживая определенную скорость, могут беспрепятственно проехать максимальное количество регулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

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«Совместно с ГБУ «Безопасный регион» разработали программу технического обновления городских светофоров. Конечная цель — ускорить транспортный поток на основных городских автомагистралях. В первую очередь говорим о таких направлениях, как Терновка, проспекты Победы и Строителей, улица Гагарина с выходом на улицу Островную, а также улицы Окружная, Суворова, Кирова и Измайлова», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 18 июля.

Он пояснил, что решение вырабатывается общими усилиями, поскольку часть городского светофорного оборудования находится в ведении ГБУ «Безопасный регион», а другая часть — в ведении УЖКХ.

«Программа обновления рассчитана на несколько лет», — отметил Александр Басенко.

По его словам, за это время планируется заменить контроллеры, программное обеспечение и установить дополнительные многофункциональные устройства на все городские светофоры, после чего специалисты ГБУ смогут дистанционно управлять оборудованием и в онлайн-режиме регулировать «зеленую волну».

«До этого настраивать технику будем в ручном режиме», — уточнил он.

Глава Пензы сообщил, что в настоящее время принимаются меры по оптимизации движения проспекту Строителей в оба направления.

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» сделали контрольный выезд по маршруту от монумента «Глобус» до строящейся развязки на 624 км федеральной трассы М5. Время движения автомобиля со средней скоростью составило около 10 минут. Возможно, удастся еще улучшить результат», — написал Александр Басенко.

Он добавил, что к аналогичной работе приступили и на проспекте Победы.