13:22:27 Пятница, 19 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На некоторых автодорогах Пензы планируется настроить «зеленую волну»

11:03 | 19.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы и государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион» начали работу по настройке светофоров таким образом, чтобы на автодорогах действовала «зеленая волна», при которой водители, выдерживая определенную скорость, могут беспрепятственно проехать максимальное количество регулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

На некоторых автодорогах Пензы планируется настроить «зеленую волну». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совместно с ГБУ «Безопасный регион» разработали программу технического обновления городских светофоров. Конечная цель — ускорить транспортный поток на основных городских автомагистралях. В первую очередь говорим о таких направлениях, как Терновка, проспекты Победы и Строителей, улица Гагарина с выходом на улицу Островную, а также улицы Окружная, Суворова, Кирова и Измайлова», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 18 июля.

Он пояснил, что решение вырабатывается общими усилиями, поскольку часть городского светофорного оборудования находится в ведении ГБУ «Безопасный регион», а другая часть — в ведении УЖКХ.

«Программа обновления рассчитана на несколько лет», — отметил Александр Басенко.

По его словам, за это время планируется заменить контроллеры, программное обеспечение и установить дополнительные многофункциональные устройства на все городские светофоры, после чего специалисты ГБУ смогут дистанционно управлять оборудованием и в онлайн-режиме регулировать «зеленую волну».

«До этого настраивать технику будем в ручном режиме», — уточнил он.

Глава Пензы сообщил, что в настоящее время принимаются меры по оптимизации движения проспекту Строителей в оба направления.

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» сделали контрольный выезд по маршруту от монумента «Глобус» до строящейся развязки на 624 км федеральной трассы М5. Время движения автомобиля со средней скоростью составило около 10 минут. Возможно, удастся еще улучшить результат», — написал Александр Басенко.

Он добавил, что к аналогичной работе приступили и на проспекте Победы.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды
В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар В Кузнецком районе столкнулись «Hyundai Creta» и «Lada Granta», пострадали четыре человека
Под Пензой легковушка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб В Пензе водитель «Volkswagen Golf» сбил мужчину
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама