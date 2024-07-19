В Пензенской области будет создана выездная служба ранней помощи для детей-инвалидов «Домашний консультант» Общество

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделит пензенскому областному социально-реабилитационному центру для детей и молодых инвалидов в 2024 и 2025 годах грант в размере около 2,3 млн. рублей на создание выездной службы ранней помощи «Домашний консультант».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализация проекта предполагает создание двух выездных служб — для организации реабилитационной помощи и коррекционно-развивающих занятий с детьми и их родителями на дому. Выездные службы будут созданы на базе отделения областного социально-реабилитационного центра (город Пенза) и пензенского дома ребенка (город Кузнецк)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минтруда.

В нем уточняется, что в состав выездных бригад будут входить врач-педиатр, медсестра по массажу, инструктор ЛФК, педагог-психолог и учитель-дефектолог.

«Программы реабилитации будут разрабатываться специалистами индивидуально для каждого ребенка, исходя из коррекционно-развивающих задач, которые необходимо решить», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в рамках реализации проекта будет организован пункт проката с возможностью бесплатной доставки на дом реабилитационного оборудования и онлайн-школа, где родители смогут в доступной форме получить актуальную информацию по вопросам развития, реабилитации и воспитания своего ребенка.