Михаил Мартышков назначен прокурором Городищенского района Общество

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Советник юстиции Михаил Мартышков назначен прокурором Городищенского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Мартышков Михаил Сергеевич родился в Пензе в 1989 году.

В 2011 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С октября 2011 года по ноябрь 2012 года работал в прокуратуре Новгородской области в должности помощника прокурора Мошенского района, затем был переведен на службу в прокуратуру Костромской области, где замещал должности помощника, а затем — заместителя прокурора Павинского района.

С декабря 2014 года по декабрь 2015 года проходил службу в Вооруженных силах РФ.

В декабре 2015 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Первомайского района Пензы, заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области – начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия.

С ноября 2020 года работал в должности старшего помощника прокурора Пензенской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего сына.