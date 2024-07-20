В Пензе прошел областной конкурс профмастерства в номинации «Лучший водитель автобуса» Общество

Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель автобуса» прошел в Пензе на базе регионального отделения ДОСААФ России.

Фото: Ui.pnzreg.ru

Во время первого этапа участники демонстрировали навыки скоростного маневрирования и управления автобусом в ограниченном пространстве, а также выполняли элементы фигурного вождения — «змейку», остановку, заезд в ворота и бокс, проезд колеи, эстафету.

На втором этапе водители соревновались в знании правил дорожного движения.

В результате победу одержал водитель МП «Автотранс» Евгений Коломыцев, он получил денежный приз, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.