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В Пензе прошел областной конкурс профмастерства в номинации «Лучший водитель автобуса»

09:05 | 20.07.2024 | Общество

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Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель автобуса» прошел в Пензе на базе регионального отделения ДОСААФ России.

В Пензе прошел областной конкурс профмастерства в номинации «Лучший водитель автобуса»

Фото: Ui.pnzreg.ru

Во время первого этапа участники демонстрировали навыки скоростного маневрирования и управления автобусом в ограниченном пространстве, а также выполняли элементы фигурного вождения — «змейку», остановку, заезд в ворота и бокс, проезд колеи, эстафету.

На втором этапе водители соревновались в знании правил дорожного движения.

В результате победу одержал водитель МП «Автотранс» Евгений Коломыцев, он получил денежный приз, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

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