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В Пензенской области за полгода сняли с реализации 60 кг молочной продукции

15:00 | 22.07.2024 | Общество

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Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Молочная продукция общим весом 60 кг снята с реализации в Пензенской области по результатам проверок, проведенных в I полугодии 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за полгода сняли с реализации 60 кг молочной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ИЛЦ [испытательно-лабораторном центре] ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» за отчетный период 2024 года в рамках государственного надзора, мониторинга и производственного контроля исследовано молока и молочной продукции на предмет соответствия требованиям ТР ТС [технического регламента Таможенного союза] 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 982 пробы по микробиологическим по показателям, 109 проб по санитарно-химическим, 321 образец по физико-химическим показателям, в том числе показателям фальсификации, 38 проб на ГМО, 23 образца на содержание антибиотиков, 25 проб по радиологическим показателям», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что из них 19 образцов не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности и 27 образцов — по физико-химическим показателям, в том числе 19 — по фальсификации.

«По итогам проверок снято с реализации 12 партий молочной продукции общим весом 60 кг», — уточняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что по всем фактам обнаружения в обороте некачественной продукции приняты меры.

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