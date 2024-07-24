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Межрегиональный фестиваль «Огни Спутника» пройдет в Пензенской области с 28 июля по 4 августа

10:01 | 24.07.2024 | Общество

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Пятый межрегиональный фестиваль «Огни Спутника» пройдет на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 28 июля по 4 августа.

Межрегиональный фестиваль «Огни Спутника» пройдет в Пензенской области с 28 июля по 4 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие организовано правительством региона и строительным холдингом «Термодом» в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщается на сайте «Спутника», в предстоящее воскресенье, 28 июля, гостей микрорайона ждут, в частности, фестиваль красок, фаер-шоу, пенная дискотека и концерт. Хедлайнером станет группа «Кар-Мэн», выступление которой начнется в 21.20.

Во все последующие дни фестиваля зрители также смогут увидеть фаер-шоу. Помимо этого, 29 июля состоится фолк-фестиваль, 30 июля — стендап-фестиваль, 31 июля — модельный показ, 1 августа — кавер-фест.

На 2 августа запланирован гала-концерт фестиваля фаер-шоу.

3 и 4 августа пройдут межрегиональные мероприятия — турнир по боксу и цирковой фестиваль соответственно.

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