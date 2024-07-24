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На открытии «Кинометрии» в Пензе зрителям покажут фильм «Мой Хатико»

15:10 | 24.07.2024 | Общество

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Китайский драматический фильм режиссера Сюй Ана «Мой Хатико» будет показан на открытии фестиваля «Кинометрия», организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

На открытии «Кинометрии» в Пензе зрителям покажут фильм «Мой Хатико»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Немолодой доцент кафедры геологии подбирает на дороге грязного щенка. Поддержка животного помогает ему смириться с взрослением детей и наладить отношения с женой», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что открытие кинофестиваля, который в Пензе пройдет в четвертый раз, состоится на площадке жилого комплекса «Лугометрия» в воскресенье, 28 июля, в 19.00.

«На территории фестиваля предусмотрена бесплатная парковка. С собой можно взять теплые пледы и туристические складные стулья», — отмечается в сообщении.

Из него следует также, что гостей кинофестиваля ожидают праздничная программа, анимация, фуд-корт и фотозона, на которой можно будет сделать снимки на память.

«В этом году партнером мероприятия выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Во время работы фестиваля будет проходить конкурс документального кино. Подростки, занимающиеся в медиацентрах «Движения первых», представят на суд жюри свои видеоработы. Победитель получит приз — сертификат на 100 тыс. рублей от организаторов «Кинометрии», — говорится в пресс-релизе.

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