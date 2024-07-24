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В «Спутнике» завершены дорожные работы на Прибрежном бульваре и улице Мясницкой

18:03 | 24.07.2024 | Общество

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Работы на Прибрежном бульваре и улице Мясницкой в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, которые проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В «Спутнике» завершены дорожные работы на Прибрежном бульваре и улице Мясницкой

Фото: Pnzreg.ru

«На первом объекте работы начались в середине апреля, на втором — в начале мая. На Прибрежном бульваре обновлено асфальтобетонное покрытие и заменен бордюрный камень. Для долговечности использовался гранитный щебень высокой плотности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на участке дороги на улице Мясницкой протяженностью 770 метров выполнены работы по расширению проезжей части.

«Это подъездная дорога к «Спутнику» со стороны микрорайона Терновка. Там уложен асфальт, реконструированы тротуары и укреплены обочины. Установлены пешеходные ограждения». — уточняется в сообщении.

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