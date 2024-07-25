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Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

09:17 | 25.07.2024 | Общество

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Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выполнение возложенных на вас важных и ответственных задач требует от сотрудников органов следствия полной самоотдачи и беззаветной преданности избранному делу. От вашего высочайшего профессионализма, принципиальности, целеустремленности и энергии во многом зависит защита законных прав и интересов граждан, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией», — отметил глава региона.

Он поблагодарил сотрудников следственных органов за самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга и верность присяге.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить весомый вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам органов следствия крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также успехов в служении Отечеству.

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