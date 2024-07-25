18:46:51 Четверг, 25 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Переиздан первый том Красной книги Пензенской области

18:00 | 25.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Первый том Красной книги Пензенской области «Сосудистые растения, мхи, лишайники, грибы» переиздан в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза Пензенской области.

Переиздан первый том Красной книги Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Последнее обновление первого тома было в 2013 году», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что первый том существенно расширен и дополнен.

«Это оригинальный справочник, содержащий информацию о редких видах, обитающих на территории региона, и о состоянии их популяции. Проведены описания 211 видов сосудистых растений, 19 видов мхов, 27 видов лишайников и 50 видов грибов. Все очерки иллюстрированы фотографиями, рисунками и картами, отражающими распространение видов на территории региона», — поясняется в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани
Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на проспекте Победы в Пензе и скрылся
В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги Житель Пензы подозревается в краже умных колонок и маршрутизаторов из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама