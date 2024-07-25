Переиздан первый том Красной книги Пензенской области Общество

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Первый том Красной книги Пензенской области «Сосудистые растения, мхи, лишайники, грибы» переиздан в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза Пензенской области.

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«Последнее обновление первого тома было в 2013 году», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что первый том существенно расширен и дополнен.

«Это оригинальный справочник, содержащий информацию о редких видах, обитающих на территории региона, и о состоянии их популяции. Проведены описания 211 видов сосудистых растений, 19 видов мхов, 27 видов лишайников и 50 видов грибов. Все очерки иллюстрированы фотографиями, рисунками и картами, отражающими распространение видов на территории региона», — поясняется в сообщении.