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Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

09:15 | 27.07.2024 | Общество

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Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа всегда на виду и требует высокого уровня ответственности, постоянного освоения новых технологий и методов обслуживания клиентов, умения общаться с людьми, быть терпеливыми, доброжелательными, внимательными. От вашего профессионализма во многом зависит настроение горожан и качество их жизни. И я благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и ежедневный вклад в стабильное развитие потребительского рынка. Убежден, что ваши энергия и опыт помогут сделать жизнь пензенцев еще более комфортной и уютной», — подчеркнул спикер гордумы.

Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам сферы торговли, поблагодарив их за многолетнюю работу и то, что они являются наставниками молодых специалистов.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, успехов в труде на благо экономического и социального развития Пензы! Пусть улыбки покупателей станут достойной наградой за ваш нелегкий труд!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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