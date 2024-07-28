Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем ВМФ Общество

Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.

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«Начиная со времен Петра I, проявляя мужество и храбрость, моряки верой и правдой служили родному Отечеству. Обеспечивая безопасность водных рубежей страны, они с честью и достоинством всегда выполняли свой воинский долг. Среди этих славных воинов немало жителей нашего города, и я выражаю каждому из них искреннюю признательность и благодарность за добросовестную службу и верность присяге», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте гордумы.

«От души желаю крепкого здоровья, большого счастья, добра и благополучия! Ратных и трудовых достижений на благо родного Отечества! Крепкой морской дружбы и семи футов под килем! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!» — пожелал Владимир Мутовкин.