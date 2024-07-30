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Около 300 человек посетили открытие «Кинометрии» в Пензе

15:08 | 30.07.2024 | Общество

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Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Около 300 жителей и гостей Пензы посетили открытие фестиваля «Кинометрия», организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» в партнерстве с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 30 июля.

Около 300 человек посетили открытие «Кинометрии» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем отмечается, что в воскресный вечер на площадке жилого комплекса «Лугометрия» зрители не только посмотрели китайский драматический фильм режиссера Сюй Ана «Мой Хатико» о дружбе немолодого преподавателя геологии и найденного щенка, но и послушали живую музыку, а также могли сделать снимки на память в тематической фотозоне.

«Одна из главных причин популярности «Кинометрии» — отличный подбор фильмов. В этом году мы покажем пять кинокартин из коллекции видеосервиса Wink. Каждый фильм будет интересен гостю любого возраста. И мы рады пригласить всех на новые показы», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что бесплатные показы фильмов на площадке «Лугометрии» будут проходить каждое воскресенье до конца лета, ближайший киносеанс запланирован на 4 августа, зрителям представят российскую фантастическую комедию «Я на перемотке».

«Просьба к гостям — одеваться по погоде, брать с собой пледы и складные стулья для комфортного просмотра. [...] Приехать на фестиваль можно на личном транспорте, для автомобилей организована бесплатная парковка», — добавляется в сообщении.

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