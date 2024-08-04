Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 4 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

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«Железнодорожная отрасль в жизни нашей страны играет очень важную роль. Стальные магистрали надежно связывают промышленные и сырьевые районы с регионами, городами, населенными пунктами, предоставляют возможность чаще встречаться с родными и близкими, путешествовать, знакомиться с новыми местами», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время ведется работа по внедрению передовых инновационных технологий, строительству высокоскоростных магистралей, модернизации объектов инфраструктуры, обновлению подвижного состава, оптимизации графика движения.

По словам Олега Мельниченко, о достигнутых успехах красноречиво говорят показатели: за 6 месяцев 2024 года Пензенским регионом Куйбышевской железной дороги перевезено 1,3 млн. человек, что превысило уровень допандемийного периода более чем на 30%, отправлено свыше 1,2 млн. тонн грузов.

«Убежден, что, сохраняя и приумножая традиции славных предшественников, вы будете и в дальнейшем динамично наращивать объемы перевозок, повышать производительность труда, всемерно совершенствовать работу отрасли!» — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.