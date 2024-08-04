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Владимир Мутовкин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

10:08 | 04.08.2024 | Общество

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Пенза, 4 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашей работы во многом зависят развитие экономики, государства в целом и благополучие его граждан. Круглогодично в любое время суток вы обеспечиваете безаварийную и бесперебойную доставку грузов, комфорт и безопасность пассажиров. И я благодарю вас за нелегкий труд и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей!» — отметил спикер гордумы.

Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам железнодорожного транспорта, поблагодарив их за воспитание молодежи, передачу накопленного опыта и достойный вклад в сохранение традиций отрасли.

«От души желаю всем труженикам стальных магистралей крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра и успехов в работе на благо Пензы, Сурского края и России! Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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