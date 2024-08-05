Олег Мельниченко анонсировал совместный проект КбшЖД и пензенского правительства «Сурские радиусы» Общество

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко анонсировал совместный проект Куйбышевской железной дороги и регионального правительства «Сурские радиусы».

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«Для удобства пензенцев разрабатывается совместный проект Куйбышевской железной дороги и регионального правительства «Сурские радиусы». Планируем, что современные электрички «наземного метро» будут перевозить пассажиров с окраин Пензы, а также из Пяши, Селиксы и Бессоновки», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 4 августа.

Глава региона выразил уверенность в том, что это «позволит поднять пассажирские перевозки на новый качественный уровень, сделать поездки более комфортными».