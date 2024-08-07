Олег Мельниченко подверг критике ход восстановления дорожного покрытия после вскрышных работ Общество

Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подверг критике ход восстановления ресурсоснабжающими организациями дорожного покрытия после проведения вскрышных работ.

Фото: Pnzreg.ru

«Разнесли нам все центральные улицы города. На дороге по [улице] Суворова, где поворот от «Глобуса», копали, ездить невозможно. На перекрестке с улицей Кулакова сделали какую-то заплатку, там машины подпрыгивают. Ближе к улице Пушкина вообще все провалилось. Саму улицу Пушкина тоже несколько раз перекопали уже. Мы новые дороги сделали, а ремонтники нам все перекопали и так и не восстановили», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 6 августа.

Руководитель субъекта федерации потребовал, чтобы в ближайшее время передвижная лаборатория проверила качество восстановления дорожного покрытия.

«Там, где восстановление выполнили некачественно или не уложились в отведенный срок, обязательно последуют штрафные санкции. Те, кто слов не понимают, будут платить штрафы миллионные, раз иного пути нет», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.