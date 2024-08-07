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Олег Мельниченко подверг критике ход восстановления дорожного покрытия после вскрышных работ

10:00 | 07.08.2024 | Общество

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Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подверг критике ход восстановления ресурсоснабжающими организациями дорожного покрытия после проведения вскрышных работ.

Олег Мельниченко подверг критике ход восстановления дорожного покрытия после вскрышных работ

Фото: Pnzreg.ru

«Разнесли нам все центральные улицы города. На дороге по [улице] Суворова, где поворот от «Глобуса», копали, ездить невозможно. На перекрестке с улицей Кулакова сделали какую-то заплатку, там машины подпрыгивают. Ближе к улице Пушкина вообще все провалилось. Саму улицу Пушкина тоже несколько раз перекопали уже. Мы новые дороги сделали, а ремонтники нам все перекопали и так и не восстановили», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 6 августа.

Руководитель субъекта федерации потребовал, чтобы в ближайшее время передвижная лаборатория проверила качество восстановления дорожного покрытия.

«Там, где восстановление выполнили некачественно или не уложились в отведенный срок, обязательно последуют штрафные санкции. Те, кто слов не понимают, будут платить штрафы миллионные, раз иного пути нет», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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