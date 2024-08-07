В Кузнецком районе ребенок, которому в детсаду ткнули в глаз карандашом, получит компенсацию морального вреда Общество

Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. Суд по иску прокуратуры взыскал с детского сада в Кузнецком районе Пензенской области компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей в пользу воспитанника, которому другой ребенок ткнул в глаз карандашом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«Установлено, что 31 января 2024 года несовершеннолетнему 2019 года рождения на занятии по рисованию в детском саду Кузнецкого района другой ребенок по неосторожности ткнул в глаз карандашом, причинив легкий вред здоровью. Воспитатель разновозрастной группы в это время занимался со старшими детьми. Матери ребенка сообщили о случившемся более чем через 2 часа. Ребенок был осмотрен врачом амбулаторно, а на следующий день госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время ребенок продолжает амбулаторное лечение под наблюдением специалистов, при этом имеется снижение процента зрения травмированного глаза.

«Следственным органом отказано в возбуждении уголовного дела о неисполнении воспитателем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по итогам проверки, проведенной прокуратурой по обращению матери ребенка, сделан вывод об отсутствии надлежащего и должного надзора воспитателем за детьми во время занятий.

«В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах ребенка о взыскании с детского дошкольного учреждения компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами прокуратуры района и взыскал в пользу ребенка в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.