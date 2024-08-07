Из Белгородской области в Пензу прибыли более 220 детей Общество

Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. 224 ребенка из Белгородской области в сопровождении 18 взрослых прибыли в Пензу в среду, 7 августа. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Новая группа белгородцев сегодня прибыла в наш регион. Приехали 224 ребенка в сопровождении 18 взрослых. В течение августа дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях «Звездочка», «Юность» и санатории «Надежда», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко добавил, что для детей подготовлены культурная и спортивная программы.

«Уверен, что ребята зарядятся положительными эмоциями и начнут новый учебный год с отличным настроем», — отметил глава региона.

По его словам, в настоящее время в Пензе остаются юные спортсмены из Белгородской области, прибывшие две недели назад.

«Они живут и тренируются во дворце спорта «Олимпийский» и спортивном комплексе «Ахуны». Делаем все, чтобы они не выпадали из процесса подготовки к соревнованиям», — подчеркнул Олег Мельниченко.