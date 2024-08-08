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Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке во дворе дома на улице Суворова в Пензе

11:13 | 08.08.2024 | Общество

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Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы потребовала от управляющей организации «Жилфонд Железнодорожного района» устранить нарушения законодательства в сфере безопасности жизни и здоровья детей, выявленные на игровой площадке во дворе многоквартирного дома №184 на улице Суворова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке во дворе дома на улице Суворова в Пензе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Выявлены нарушения требований государственных стандартов к оборудованию детских игровых площадок: неустойчивость игрового оборудования, наличие поломок элементов площадки. По результатам проверки руководителю управляющей организации – АО «Жилфонд Железнодорожного района» внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры района.

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