Прокуратура потребовала устранить нарушения на детской площадке во дворе дома на улице Суворова в Пензе Общество

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы потребовала от управляющей организации «Жилфонд Железнодорожного района» устранить нарушения законодательства в сфере безопасности жизни и здоровья детей, выявленные на игровой площадке во дворе многоквартирного дома №184 на улице Суворова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Выявлены нарушения требований государственных стандартов к оборудованию детских игровых площадок: неустойчивость игрового оборудования, наличие поломок элементов площадки. По результатам проверки руководителю управляющей организации – АО «Жилфонд Железнодорожного района» внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры района.