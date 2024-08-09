Проверка организована по информации в СМИ о ненадлежащем техническом состоянии дома на улице Фрунзе в Пензе Общество

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по информации в СМИ о ненадлежащем техническом состоянии дома №15 на улице Фрунзе в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Жители дома жалуются на аварийное состояние электропроводки, наличие трещин в потолочных перекрытиях, постоянную влажность. Кроме того, капитальный ремонт коммуникаций дома запланирован на 2040-2042 годы. В настоящее время многоквартирный дом аварийным не признан», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов местного самоуправления и сотрудников управляющей компании, а также принимаемым мерам по защите прав граждан, проживающих в многоквартирном доме.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.