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В Пензе в рамках капремонта ЦПКиО ведутся работы на территории танцплощадки

14:30 | 09.08.2024 | Общество

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Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Работы в рамках второго этапа капитального ремонта территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе ведутся в настоящее время на танцплощадке, где пришлось учесть ряд технологических нюансов. Об этом сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

В Пензе в рамках капремонта ЦПКиО ведутся работы на территории танцплощадки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы выявили почти все подземные инженерные сети, внесли соответствующие правки в проектную документацию. Либо демонтируем коммуникации и переносим в другое место, либо корректируем работы на определенном участке», — пояснил он.

Вадим Астафьев добавил, что при благоустройстве территории будут использованы металлоконструкции в том же стиле, как и на входе в ЦПКиО со стороны улицы Карла Маркса.

«Они уже изготовлены, планируем на следующей неделе доставить на объект», — сказал руководитель управления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, параллельно ведутся работы на участке по направлению к новому фонтану, где в ближайшее время начнут укладывать плитку. Проектом предусмотрены установка малых архитектурных форм, обустройство цветников, клумб и зоны отдыха.

Второй этап капитального ремонта центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На выполнение работ выделено более 85 млн. рублей.

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