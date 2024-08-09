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В Пензе открыли обновленную галерею почета строителей

15:03 | 09.08.2024 | Общество

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Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета строителей Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

В Пензе открыли обновленную галерею почета строителей

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 работников строительной сферы, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности.

Обращаясь к собравшимся, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что День строителя стал общенародным праздником.

«Строитель — одна из важнейших профессий. Все, что мы видим вокруг нас, создано вами. Нам есть чем гордиться: жилье, школы, больницы, дороги, социально значимые объекты. И сегодняшнее мероприятие — дань вашему труду», — цитирует Николая Симонова пресс-служба регионального Минстроя.

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