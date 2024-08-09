В Пензе открыли обновленную галерею почета строителей Общество

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета строителей Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 работников строительной сферы, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности.

Обращаясь к собравшимся, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что День строителя стал общенародным праздником.

«Строитель — одна из важнейших профессий. Все, что мы видим вокруг нас, создано вами. Нам есть чем гордиться: жилье, школы, больницы, дороги, социально значимые объекты. И сегодняшнее мероприятие — дань вашему труду», — цитирует Николая Симонова пресс-служба регионального Минстроя.