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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника

09:28 | 10.08.2024 | Общество

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Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область была и остается одним из прославленных центров подготовки талантливых спортсменов. Чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы прославляют родной край, вписывают свои имена в летопись страны. А главное богатство региона — здоровые и физически развитые люди, которые собственным примером показывают подрастающему поколению преимущества активного образа жизни», — отметил он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что областным правительством успешно реализуется долгосрочная программа развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.

«Ее приоритетными направлениями являются расширение действующей сети спортивных сооружений в населенных пунктах, привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой, возведение спортплощадок для подготовки жителей к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все принимаемые меры способствуют выполнению масштабной задачи, поставленной президентом России, — к 2030 году достичь того, чтобы 70% населения страны систематически занималось спортом», — подчеркнул глава региона.

Он выразил уверенность в том, что эту задачу удастся решить.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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