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В Пензе объявлен сбор помощи для пострадавших жителей Курской области

09:56 | 10.08.2024 | Общество

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Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, объявлен в Пензе.

В Пензе объявлен сбор помощи для пострадавших жителей Курской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область не раз доказывала, что готова прийти на помощь соотечественникам из других регионов. Наша поддержка нужна сейчас жителям Курской области, которая подверглась нападению укронацистов. Идет сбор гуманитарной помощи курянам. Необходимы продукты питания, питьевая вода, одежда, медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бензогенераторы, газовые горелки, холодильники», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 9 августа.

Он сообщил, что провел совещание с руководителями предприятий и организаций Пензенской области на эту тему и рассчитывает на их активное участие в сборе гуманитарной помощи.

Олег Мельниченко также разместил ссылку на официальную страницу облправительства в соцсети «ВКонтакте», где указаны реквизиты пензенского фонда поддержки региональных проектов «Развитие» для перечисления пожертвований и адреса пунктов приема вещей и продуктов: улица Володарского, 17 (офис Общероссийского народного фронта) и улица Кирова, 51 (дом молодежи).

«Поставил ряд задач членам областного правительства по проверке готовности к приему граждан пунктов временного размещения. Учитывая происходящее на границе нашей страны, нужно быть готовыми к приему людей на нашей территории, обеспечив им комфортное пребывание», — добавил губернатор Пензенской области.

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