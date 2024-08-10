Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем физкультурника Общество

Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем физкультурника.

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«Уважаемые тренеры, спортсмены, а также все те, кто любит спорт и считает себя его приверженцем, от души поздравляю вас с Днем физкультурника! В нашем городе созданы все условия для развития спорта и активных занятий физической культурой: открываются новые современные спортивные залы, укрепляется материально-техническая база уже существующих профильных учреждений, каждый житель областного центра может найти себе увлечение по душе, и можно смело утверждать, что количество приверженцев здорового образа жизни в Пензе растет год от года», — отметил спикер гордумы.

Он обратил внимание на то, что пензенские спортсмены под руководством опытных наставников многократно поднимались на пьедестал почета Олимпийских игр и становились победителями соревнований высокого уровня.

«Сегодня их славу достойно продолжают юные воспитанники различных секций и спортивных клубов, и я уверен, что пензенцы еще не раз будут аплодировать нашим землякам, поздравляя их с заслуженными победами. Искренне желаю всем, кто считает данный праздник своим, крепкого здоровья, мира, добра, бодрости духа, неиссякаемой энергии, новых спортивных успехов, ярких побед и медалей самой высшей пробы!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.