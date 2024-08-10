22:14:08 Суббота, 10 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем физкультурника

10:05 | 10.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем физкультурника.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем физкультурника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые тренеры, спортсмены, а также все те, кто любит спорт и считает себя его приверженцем, от души поздравляю вас с Днем физкультурника! В нашем городе созданы все условия для развития спорта и активных занятий физической культурой: открываются новые современные спортивные залы, укрепляется материально-техническая база уже существующих профильных учреждений, каждый житель областного центра может найти себе увлечение по душе, и можно смело утверждать, что количество приверженцев здорового образа жизни в Пензе растет год от года», — отметил спикер гордумы.

Он обратил внимание на то, что пензенские спортсмены под руководством опытных наставников многократно поднимались на пьедестал почета Олимпийских игр и становились победителями соревнований высокого уровня.

«Сегодня их славу достойно продолжают юные воспитанники различных секций и спортивных клубов, и я уверен, что пензенцы еще не раз будут аплодировать нашим землякам, поздравляя их с заслуженными победами. Искренне желаю всем, кто считает данный праздник своим, крепкого здоровья, мира, добра, бодрости духа, неиссякаемой энергии, новых спортивных успехов, ярких побед и медалей самой высшей пробы!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

Читайте также
Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами
В селе Долгово установлена новая водонапорная башня В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама