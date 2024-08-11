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Олег Мельниченко поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

09:01 | 11.08.2024 | Общество

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Пенза, 11 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В современном мире одна из самых популярных и востребованных ваша замечательная профессия. От вашей работы во многом зависит успешная реализация национальных проектов, динамичное развитие экономики и социальной сферы. Вы возводите современные строения и промышленные предприятия, детские сады, школы, библиотеки, спортивные сооружения. В течение ряда лет по темпам ввода жилья Пензенская область — в числе признанных лидеров среди регионов Приволжского федерального округа. За I полугодие 2024 года уже введено в эксплуатацию более 482 тыс. кв. метров жилья. По итогам 2023 года регион занимает первое место среди субъектов ПФО и восьмое место среди субъектов РФ по обеспеченности населения жильем — 34,6 кв. метра на человека», — отметил губернатор.

«Убежден, что труженики строительного комплекса сумеют вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений, внести весомый вклад в укрепление потенциала России!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал строителям крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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