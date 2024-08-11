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Владимир Мутовкин поздравил строителей с профессиональным праздником

10:00 | 11.08.2024 | Общество

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Пенза, 11 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил строителей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые строители, работники и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашими трудолюбивыми руками преображаются населенные пункты, появляются новые кварталы, улицы, возводятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. Вы делаете жизнь людей комфортнее и краше. Благодарю вас за нелегкий, но такой важный и ответственный труд, за ваше мастерство, талант и верность профессии! Уверен, что, продолжая лучшие традиции многих поколений строителей нашего Отечества, вы будете и впредь успешно справляться со всеми профессиональными задачами», — отметил спикер гордумы.

«От всей души желаю каждому из вас железобетонного здоровья, многоэтажного счастья, мира, добра, творческого полета, интересных проектов и воплощения в жизнь всех планов! Пусть каждое ваше творение дарит радость многим поколениям пензенцев, преображая и украшая наш город», — пожелал Владимир Мутовкин.

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