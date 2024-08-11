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В Заречном досрочно завершен второй этап благоустройства сквера «Юбилейный»

12:02 | 11.08.2024 | Общество

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Заречный, 11 августа 2024. PenzaNews. Подрядная организация досрочно завершила второй этап благоустройства сквера «Юбилейный» в городе Заречном Пензенской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Заречном досрочно завершен второй этап благоустройства сквера «Юбилейный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» установили спортивные тренажеры, заасфальтировали автомобильную парковку и обустроили пешеходные дорожки. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней было выделено более 13,9 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что во время первого этапа благоустройства в сквере были обновлены пешеходные связи, создана просторная детская игровая зона, установлены скамейки и модернизировано освещение.

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