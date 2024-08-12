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Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в социальном управлении Пензы

14:09 | 12.08.2024 | Общество

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Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в социальном управлении города.

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в социальном управлении Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты представления муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы управления, недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи: не указывались полученные доходы, имеющиеся объекты недвижимого имущества, банковские счета и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что, в частности, претендующий на должность муниципальной службы гражданин не указал полученные в 2023 году его супругой доходы от продажи земельного участка в размере 860 тыс. рублей и от деятельности коммерческой организации — более 107 тыс. рублей, принадлежащие ей на праве общей долевой собственности объекты недвижимого имущества, а также имеющиеся у него и его жены банковские счета.

«Кроме того, установлены факты назначения на должность муниципальной службы управления граждан, не представивших в установленном порядке сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом кадровое подразделение управления не приняло мер к истребованию этих сведений», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в связи с выявленными нарушениями прокурор района внес руководителю управления представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений, 15 муниципальных служащих управления привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточняется в пресс-релизе.

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