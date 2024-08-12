Для охраны территории Заречного начали использовать беспилотники Общество

Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Военнослужащие воинской части Росгвардии начали использовать беспилотные летательные аппараты для охраны территории города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Теперь дроны летают по периметру и следят за правопорядком, а также мониторят возникновение пожароопасных ситуаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «дроны несут службу круглые сутки».

«В Пензенской области недавно внесли изменения в указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов. Новой редакцией документа расширяется список исключений, при которых запускать дроны разрешается. В частности, можно запускать БПЛА для обеспечения задач силовых структур: ФСБ РФ, ФСО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, Росгвардии и Минобороны РФ, а также на основании разрешения министерства общественной безопасности Пензенской области в установленном им порядке», — напоминается в тексте.