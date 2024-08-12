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Для охраны территории Заречного начали использовать беспилотники

17:18 | 12.08.2024 | Общество

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Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Военнослужащие воинской части Росгвардии начали использовать беспилотные летательные аппараты для охраны территории города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Для охраны территории Заречного начали использовать беспилотники

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Теперь дроны летают по периметру и следят за правопорядком, а также мониторят возникновение пожароопасных ситуаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что «дроны несут службу круглые сутки».

«В Пензенской области недавно внесли изменения в указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов. Новой редакцией документа расширяется список исключений, при которых запускать дроны разрешается. В частности, можно запускать БПЛА для обеспечения задач силовых структур: ФСБ РФ, ФСО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, Росгвардии и Минобороны РФ, а также на основании разрешения министерства общественной безопасности Пензенской области в установленном им порядке», — напоминается в тексте.

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