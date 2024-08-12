В Пензенской области женщина осуждена за получение выплат на несуществующего ребенка Общество

Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года назначено в Пензенской области 49-летней уроженке Оренбургской области, фактически проживающей в Чувашии, которая незаконно получала выплаты на несуществующего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в 2018 году в корыстных целях женщина представила в один из отделов ЗАГС Самарской области заведомо ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи. Сотрудники отдела выдали ей свидетельство о рождении ребенка. В продолжение своего преступного умысла на хищение бюджетных социальных выплат женщина подала в [...] управление Пенсионного фонда Российской Федерации городского округа Отрадный Самарской области заявление о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму более 453 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии женщина использовала маткапитал для приобретения в собственность половины жилого дома в Пензенской области.

«В 2021 году по заявлению злоумышленницы УСЗН администрации Кузнецкого района назначило ей ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на несуществующего ребенка. Сумма незаконно полученных выплат составила более 268 тыс. рублей. В 2023 году по поданному злоумышленницей через портал госуслуг заявлению отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области ей было назначено ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Сумма незаконно полученных выплат составила более 36 тыс. рублей», — указано в тексте.

В нем отмечается, что женщина признала вину и частично возместила причиненный ущерб.

«Суд удовлетворил заявленные прокурором района и отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области иски о взыскании с осужденной почти 685 тыс. рублей невозмещенного ущерба», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что приговор суда пока не вступил в законную силу.