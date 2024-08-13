В Сердобском районе на объекте топливно-энергетического комплекса проведена антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области проведена на объекте топливно-энергетического комплекса — на территории мещерского линейного производственного управления магистральных газопроводов – филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Сердобского района по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения.

«Отработаны вопросы организации оцепления и блокирования здания сельсовета при обнаружении самодельного взрывного устройства, информирования населения, а также проведения аварийно-спасательных работ по минимизации последствий террористического акта. Отработан алгоритм действий персонала организации, представителей правоохранительных органов Сердобского района при обнаружении взрывного устройства, организации управления межведомственными силами и средствами при пресечении преступления террористической направленности, а также информационного взаимодействия организации с территориальными органами МВД России, ГУ МЧС и ФСБ России», — сказано в пресс-релизе.