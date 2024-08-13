В Пензе 18 августа пройдет областной праздник православной культуры «Спас» Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Областной праздник православной культуры «Спас» пройдет в Пензе на площади перед Спасским кафедральным собором со стороны улицы Московской в предстоящее воскресенье, 18 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие посвящено традициям празднования на Руси трех спасов — Медового, Яблочного и Орехового», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что гостей ждет насыщенная программа, так, на главной сцене состоится награждение отличившихся жителей региона, а также пройдут выступления творческих коллективов.

«Познакомиться с творчеством местных мастеров можно будет на выставке изделий народно-художественных промыслов и ремесел муниципальных образований. [...] Будет работать выставка-продажа меда, яблок и орехов. Также будут открыты различные фотозоны. В рамках презентации муниципальных районов будет проходить конкурс «Лучший пирог Сурского края», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что специальным гостем праздника станет белорусский ансамбль песни и танца «Полесские зори».