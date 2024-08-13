В Пензенской области при проведении земляных работ обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружено на территории Пензенской области при проведении земляных работ.

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Первый боеприпас был найден в Бессоновском районе. 82-миллиметровая минометная мина была обследована сотрудниками ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области. Также взрывотехники изучили артиллерийский 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии, который откопал водитель экскаватора при проведении строительных работ в Нижнем Ломове», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В нем добавляется, что минометная мина была уничтожена с соблюдением всех мер безопасности.

«Артиллерийский снаряд, не представляющий опасности в связи с отсутствием взрывателя, был передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства», — отмечается в тексте.