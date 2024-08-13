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В Пензенской области при проведении земляных работ обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

13:30 | 13.08.2024 | Общество

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Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружено на территории Пензенской области при проведении земляных работ.

В Пензенской области при проведении земляных работ обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Первый боеприпас был найден в Бессоновском районе. 82-миллиметровая минометная мина была обследована сотрудниками ОМОН «Страж» управления Росгвардии по Пензенской области. Также взрывотехники изучили артиллерийский 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии, который откопал водитель экскаватора при проведении строительных работ в Нижнем Ломове», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В нем добавляется, что минометная мина была уничтожена с соблюдением всех мер безопасности.

«Артиллерийский снаряд, не представляющий опасности в связи с отсутствием взрывателя, был передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства», — отмечается в тексте.

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