В Заксобрание внесен проект закона о запрете склонения к аборту в Пензенской области Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко внес в Законодательное собрание проект закона «O запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Пензенской области».

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«Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Пензенской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Пензенская область в лице органов государственной власти Пензенской области стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности», — говорится в проекте документа.

В нем добавляется, что «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Пензенской области запрещается».

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — сказано в проекте закона.

В тексте уточняется, что склонением к аборту не является, в частности, информирование медицинским работником беременной женщины о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности.

Также губернатор внес в Заксобрание проект закона, предусматривающий внесение изменений в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

В случае его принятия за нарушение запрета склонения беременной женщины к аборту гражданам грозит административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Отмечается, что административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.