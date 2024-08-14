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Пензенский губернатор предложил обучать родителей школьников оказанию первой помощи

09:20 | 14.08.2024 | Общество

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Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил обучать родителей школьников оказанию первой помощи.

Пензенский губернатор предложил обучать родителей школьников оказанию первой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно какой-то всеобуч родительский делать. В советских школах практиковалось: на родительские собрания приглашали специалистов, проводили практические занятия. Что мешает организовать что-то подобное сейчас?» — отметил глава региона, обращаясь к министру образования Пензенской области Алексею Комарову в ходе состоявшегося 13 августа заседания облправительства, на котором рассматривался вопрос о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период 2024 года.

Он поручил министерству образования под кураторством заместителя председателя правительства области Олега Ягова подготовить соответствующую программу для студентов, школьников и их родителей, чтобы запустить ее в новом учебном году.

«Проведите в каждом учебном заведении диагностику, [выясните] не только кто умеет, но главное — кто не умеет плавать, чтобы обратить на этих детей особое внимание. Из населенных пунктов, где бассейнов нет, организуйте для ребят поездки в спорткомплексы», — добавил Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в 2023-2024 учебном году в 17 бассейнах – филиалах многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко шли занятия по обучению плаванию школьников в рамках регионального проекта «Учусь плавать!» Было организовано 142 группы по обучению плаванию, в которых занимались более 2 тыс. детей.

Помимо этого, разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учусь плавать!», благодаря которой расширен возрастной диапазон детей для обучения — 7–15 лет, а также увеличен учебный объем — до 36.

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