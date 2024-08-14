Мельниченко отчитал Балакина за распространение Минцифры информации об организации выделенной полосы в Пензе Общество

Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отчитал министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина за информацию о якобы планируемой организации выделенной полосы на участке от монумента «Глобус» до торгового центра «Лента» в Пензе, которая была размещена в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях 12 августа, а впоследствии удалена.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы мне расскажите, а что у нас, Сергей Львович, опять там за какой-то информационный волюнтаризм вокруг вопросов движения транспорта в городе Пензе. С Вашего сайта, из новостей вдруг узнаем, что Вы там какие-то полосы собираетесь внедрять, так сказать, не согласовав ни со мной, ни с главой города Пензы, не посоветовавшись с населением», — сказал Олег Мельниченко, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 14 августа.

«Со мной тоже никто не согласовал то, что разместили», — заявил министр.

«Я не спорю, может быть, и нужно что-то делать в части нормализации движения общественного транспорта, потому что претензии горожан, особенно в зимнее время, идут к тому, что не выдерживается график движения общественного транспорта. А не выдерживается он по одной простой причине, по причине возникновения пробок, потому что в пробках также стоит и общественный транспорт, как и все остальное», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что для этого в крупных городах создают выделенные полосы.

«Возможно, пользователи общественного транспорта скажут: «Надо». А водители скажут: «Не надо». И надо найти вот этот какой-то баланс», — подчеркнул губернатор.

«Я тогда предупреждал: если еще что-то с этим общественным транспортом, не дай бог, без моего ведома произойдет, я тогда уже буду принимать соответственно организационные решения. Ну сколько раз я должен все это произносить и говорить? Садитесь, я подумаю, что с Вами дальше делать. Я подумаю, что с Вами дальше делать», — сказал руководитель субъекта федерации.