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Пензенцев предупредили о мошеннических рассылках от имени ФСБ и Росфинмониторинга

16:10 | 14.08.2024 | Общество

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Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о мошеннических рассылках в мессенджерах от имени Федеральной службы безопасности и Росфинмониторинга.

Пензенцев предупредили о мошеннических рассылках от имени ФСБ и Росфинмониторинга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время пользователям интернет-мессенджеров поступают графические изображения на бланках с реквизитами органов Федеральной службы безопасности, а также Росфинмониторинга с информацией о том, что с расчетного счета клиента банковской организации переводятся денежные средства экстремистским организациям, в том числе причастным к ведению боевых действий на стороне националистических формирований Украины. Мошенники сообщают, что в целях избежания возбуждения уголовного дела необходимо перевести все денежные средства на «безопасные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.

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