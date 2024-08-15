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В Заречном 22 августа пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО

09:38 | 15.08.2024 | Общество

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Заречный, 15 августа 2024. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «За мир! За жизнь! За Родину!» пройдет во дворце культуры «Современник» города Заречного Пензенской области в четверг, 22 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном 22 августа пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В концерте примут участие творческие коллективы Заречного, Пензы, неравнодушные люди, готовые своим творчеством помочь нашим военнослужащим. Собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, для наших земляков – участников СВО», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приобрести билет на концерт можно в фойе ДК «Современник» или у представителя фонда «Неравнодушные сердца».

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