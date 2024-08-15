В Пензенской области прокуратура помогла дочери погибшего участника СВО получить более 8 млн. рублей Общество

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Неверкинского района Пензенской области помогла несовершеннолетней дочери погибшего участника специальной военной операции получить меры социальной поддержки на сумму более 8 млн. рублей.

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«Прокуратура Неверкинского района Пензенской области провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что у погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего осталась несовершеннолетняя дочь. Брак с матерью девочки у него заключен не был. Мать воспитанием ребенка не занималась и лишена родительских прав. В связи с отсутствием в свидетельстве о рождении сведений об отце над девочкой была установлена опека, опекуном выступала бабушка по линии отца. Погибший военнослужащий, проживая с 2012 года одной семьей с ребенком и опекуном, считал несовершеннолетнюю своей дочерью, воспитывал и содержал ее», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что для реализации права несовершеннолетней на получение социальных выплат было необходимо установление факта отцовства и внесение в актовую запись о рождении сведений об отце, в связи с чем прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с соответствующим иском.

«В рамках рассмотрения дела назначалась судебная генетическая экспертиза, установившая отцовство погибшего в отношении девочки. Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. Уполномоченными органами ребенку назначены предусмотренные законом социальные меры поддержки, в том числе пенсия по потере кормильца, выплачены денежные средства в размере свыше 8 млн. рублей», — сказано в тексте.