14:07:44 Четверг, 15 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области прокуратура помогла дочери погибшего участника СВО получить более 8 млн. рублей

13:20 | 15.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Неверкинского района Пензенской области помогла несовершеннолетней дочери погибшего участника специальной военной операции получить меры социальной поддержки на сумму более 8 млн. рублей.

В Пензенской области прокуратура помогла дочери погибшего участника СВО получить более 8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Неверкинского района Пензенской области провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что у погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего осталась несовершеннолетняя дочь. Брак с матерью девочки у него заключен не был. Мать воспитанием ребенка не занималась и лишена родительских прав. В связи с отсутствием в свидетельстве о рождении сведений об отце над девочкой была установлена опека, опекуном выступала бабушка по линии отца. Погибший военнослужащий, проживая с 2012 года одной семьей с ребенком и опекуном, считал несовершеннолетнюю своей дочерью, воспитывал и содержал ее», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что для реализации права несовершеннолетней на получение социальных выплат было необходимо установление факта отцовства и внесение в актовую запись о рождении сведений об отце, в связи с чем прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с соответствующим иском.

«В рамках рассмотрения дела назначалась судебная генетическая экспертиза, установившая отцовство погибшего в отношении девочки. Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. Уполномоченными органами ребенку назначены предусмотренные законом социальные меры поддержки, в том числе пенсия по потере кормильца, выплачены денежные средства в размере свыше 8 млн. рублей», — сказано в тексте.

Читайте также
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка пуделя
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама