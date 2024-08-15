Заслуженный врач РФ Владимир Орлов умер на 71-м году жизни Общество

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Заслуженный врач Российской Федерации Владимир Орлов, более 30 лет проработавший в пензенской областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Владимир Викторович был квалифицированным специалистом, при его непосредственном участии в практику были введены высокоэффективные методы лечения: атропинокоматозная терапия, наркопсихотерапия, лечение моносимптомов с использованием закиси азота, разгрузочно-диетическая терапия, репродуктивная тренировка, эриксоновский гипноз и другие», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что Владимир Орлов в качестве сексопатолога участвовал в комплексной судебно-психиатрической экспертизе, проводил психотерапию для больных с сексуальной дисфункцией.

«Отзывчивым, добрым и чутким человеком — именно таким он останется в памяти своих коллег. Министерство здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность, коллеги и администрация пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким. Память о Владимире Викторовиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, учился у него», — отмечается в тексте.

В нем указано, что прощание с Владимиром Орловым пройдет в ритуальном зале областного бюро судебно-медицинской экспертизы в предстоящую пятницу, 16 августа, в 10.00.